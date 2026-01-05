Schicker holt BVB-Spieler leihweise nach Hoffenheim

Der deutsche Bundesligist TSG Hoffenheim leiht Offensivspieler Cole Campbell vom Konkurrenten Borussia Dortmund aus.

Das gaben die Kraichgauer am Montag bekannt. Die Leihe läuft demnach bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, danach besitzt die TSG eine Kaufoption für den 19-Jährigen. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro.

Campbell verfüge „über ein hohes Tempo und ausgeprägte Eins-gegen-eins-Qualitäten“, wurde Hoffenheims Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zitiert, „auf den offensiven Außenbahnen ist er variabel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben kann.“

Der US-Amerikaner Campbell spielt seit 2022 bei Borussia Dortmund, sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028. Für das Team kam er bislang zu fünf Bundesliga-Einsätzen. Zudem lief Campbell, der auch die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, zwei Mal für die U23-Auswahl der USA auf.

(SID) / Artikelbild: Imago