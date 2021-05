Schicker lobt Trainer Ilzer: “Hat eine Einheit geformt”

via

via Sky Sport Austria

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker äußerte sich bei Talk und Tore über die erfolgreiche Saison 2020/21 der Steirer.

“Wir haben mit Christian Ilzer einen Trainer, der aus der Mannschaft eine Einheit geformt hat”, sagte Schicker. Über das bevorstehende Saisonfinale in Wolfsberg sagte er: “Wir wollen das Maximum rausholen, darum wollen wir gegen den WAC das letzte Spiel gewinnen. Dann schauen wir, was am Ende rausschaut.”

Salzburg-Sportchef Christoph Freund lobte die Arbeit von Andreas Schicker und dem SK Sturm: “Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist überragend.”