Sturm-Sportdirektor Schicker rechnet mit Yeboah-Abgang: “Man muss realistisch sein”

Im Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis hat sich Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker auch über einen möglichen Abgang von Torjäger Kelvin Yeboah geäußert. Dabei räumte Schicker ein, dass man sich im nächsten Sommer auf einen Wechsel des Stürmers vorbereitet.

“Wenn seine Entwicklung so weitergeht, dann werden wir in dieser Saison noch viel Freude mit ihm haben. Man muss auch so realistisch sein, dass es dann wahrscheinlich ab Sommer in eine Richtung gehen wird, wo alle Seiten profitieren werden”, sagte Schicker über Yeboah, der in sechs Ligapartien bislang vier Mal traf.

“Das ist auch ein klarer Weg vom SK Sturm und es war auch mein Ziel, als ich begonnen habe, dass man Spieler mit Potenzial holt, sie entwickelt und sie dann auch verkauft, wenn die Zeit gekommen ist”, erklärte Schicker. Yeboah war im Februar für etwa 500.000 Euro von der WSG Tirol zum SK Sturm gewechselt. Mittlerweile liegt Yeboahs Marktwert laut transfermarkt.at bei 3,5 Millionen Euro.

