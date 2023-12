Sky exklusiv || Schicker über Kritik an Ilzer: „Wird oft vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist“

Seit mehr als drei Jahren ist Christian Ilzer Trainer des SK Sturm. Und trotz großer Erfolge steht der 46-Jährige aktuell vor allem bei den eigenen Fans in den sozialen Medien vermehrt in der Kritik. „Ich bin froh, dass wir so einen guten Trainer bei Sturm Graz haben“, sagt Sportdirektor Andreas Schicker im exklusiven Sky-Interview. Die Kritik am Cheftrainer kann der 37-Jährige nicht nachvollziehen.

Zuletzt gab es in der Europa League eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Rakow, in der ADMIRAL Bundesliga reichte es am Wochenende nur zu einem 1:1 bei Blau-Weiß Linz. Während Ilzer nach der Partie in Linz erneut mit den Entscheidungen des Schiedsrichterteams haderte, geriet der 46-Jährige vor allem online verstärkt in die Kritik der Fans.

Die Kritik an Ilzer kann Sportchef Schicker allerdings nicht nachvollziehen: „Es wird oft vergessen, was in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist. Ich glaube, dass wir die zweiterfolgreichste Periode in der Sturm-Geschichte durchmachen. Da kann man fast nur Positives aufzählen. Die Leute in Graz bekommen teilweise schon Flügel und fliegen irgendwo dahin. Die müssen wir wieder runter holen.“

