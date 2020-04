Schicker über Liga-Fortsetzung: “Sollte sich nicht diesen Stress machen”

Ex-Bundesliga-Profi Andreas Schicker rückt beim SK Sturm Graz zum Geschäftsführer Sport auf. Trotz der Trainingsstarts in dieser Woche warnt der Nachfolger von Günter Kreissl vor einem überhasteten Wiederbeginn.

Sollte bereits wieder ab Mai gespielt werden, dann gehe sich “das wirklich nur in englischen Wochen” bis Ende Juni aus. In der neuen Sky-Videopodcast-Folge spricht sich der Geschäftsführer in spe gegen eine intensive Fortsetzung aus, sofern die Saison bis in den Sommer hinein verlängert werden kann: “Wenn die UEFA und die FIFA das freigeben, sollte man das auch nutzen. Man sollte sich dann nicht diesen Stress machen, sondern vielleicht noch die ein oder andere Woche zuwarten, dass alles top vorbereitet ist.”

Bei einer schnellen Absolvierung der restlichen Spiele könnte eine zeitliche Lücke bis September entstehen: “Dann glaube ich einfach, dass die Pause wieder viel zu lange ist. Weil dann hast du vielleicht den ganzen Juli, den ganzen August nichts.”