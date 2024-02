Schicker wechselt nicht zu Werder Bremen

Der Aufsichtsrat des SV Werder Bremen hat eine Entscheidung getroffen: Clemens Fritz wird im Sommer 2024 neuer Geschäftsführer Fußball und damit Nachfolger von Frank Baumann. Sturms Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, wechselt damit nicht an die Weser.

„Wir haben seit November letzten Jahres einen sehr intensiven Prozess für die Besetzung der Position Geschäftsführer Fußball und damit für die Nachfolge von Frank Baumann durchgeführt. Um unserer Rolle und unserem Anspruch, die beste Lösung für Werder zu finden, gerecht zu werden, haben wir über eine externe Beratungsagentur national und international nach geeigneten Kandidaten suchen lassen und viele Gespräche geführt, in denen uns andere Perspektiven und spannende Konzepte präsentiert wurden. Am Ende konnte uns Clemens aber in mehreren Gesprächsrunden mit seiner Strategie und seinem Ansatz überzeugen und sich somit gegen die starken Mitbewerber durchsetzen“, erklärt Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Aufsichtsratsvorsitzender beim SV Werder Bremen.

Auch Schicker soll Kandidat gewesen sein. Der 37-jährige dementierte das Interesse des Deutschen Bundesligisten in jüngsten Interviews nicht.