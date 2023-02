Schicker zu Torhüter-Situation: „Werden bald etwas vermelden“

via

via Sky Sport Austria

Aktuell sind bei Sturm Graz vier Torhüter beschäftigt. Allerdings hat keiner dieser Torhüter einen Vertrag, der über den kommenden Sommer hinausgeht. In Graz muss also die Torhüter-Frage gestellt werden: Wer wird in der kommenden Saison bei den Schwarz-Weißen zwischen den Pfosten stehen? Wer wird den Verein verlassen? Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker bezieht im Sky-Interview Stellung.