Schicker zur Europa-League-Performance von Sturm: „Mittendrin statt nur dabei“

Der Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, Andreas Schicker, zeigt sich mit dem Europa-League-Auftritt und der Entwicklung von Sturm sehr zufrieden. Mit fünf Punkten aus vier Spielen haben alle Teams der Gruppe F die Chance, europäisch zu überwintern. Außerdem gibt Schicker noch ein Update zu Siebenhandl, Ljubic und co., deren Verträge mit Saisonende auslaufen.

„Ich denke, es ist eine normale Entwicklung. Wir haben gewusst, dass in der letzten Saison sehr viele Spieler die erste Europacup-Saison mitnehmen. Wir hatten zu dieser Phase vor einem Jahr Probleme mit Verletzungen gehabt und haben daraus gelernt. Wir haben daher bewusst den Kader ein wenig breiter aufgestellt. Wenn ich sehe wie zum Beispiel ein Amadou Dante oder Alexander Prass auftreten, dann haben wir eine super Entwicklung genommen. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei, haben fünf Punkte wie alle anderen in der Gruppe. Ich hoffe, dass wir die letzten beiden Spiele so gestalten können, das wir international überwintern“, so Schicker im Sky-Interview.

Mit William Bøving hat sich ein Spieler gegen Lazio besonders in den Vordergrund gestellt. Schicker weiter: „Willy hat ein wenig mehr Zeit gebraucht. Er ist ein anderer Charaktertyp wie Rasmus Højlund. Man hat aber von Haus aus gesehen, auch im Training, welches Potenzial er mitbringt und jetzt gegen Lazio ist ihm definitiv der Knopf aufgegangen, auch was die Tore angeht. Mit ihm werden wir noch viel Freude haben.“