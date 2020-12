Schiedsrichter Eisner nimmt zu Elfmeterpfiffen bei WAC-FAK Stellung

via

via Sky Sport Austria

Schiedsrichter Rene Eisner analysiert seine beiden gegebenen Elfmeter im Spiel WAC gegen Austria Wien, welches die Wolfsberger in letzter Minute mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Szene 1: Joveljic vs Grünwald

Rene Eisner: “Man hat den Kontakt gehört, er trifft ihn klar am Schuh. Natürlich nimmt Grünwald die Situation dankend an, aber klarer Strafstoß.”

Szene 2: Wernitznig vs Sax

Rene Eisner: “Unglücklich für Sax, er will in den Zweikampf gehen und springt Wernitznig nur in den Rücken. Dadurch bleibt mir keine andere Möglichkeit als Strafstoß zu geben.”