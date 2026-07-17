Schiedsrichter für das WM-Finale steht fest

Slavko Vincic wird das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien leiten. Die FIFA setzte den Slowenen als Hauptschiedsrichter für das Endspiel am Sonntag in East Rutherford an.

Für Vincic ist es das erste WM-Finale seiner Karriere. Beim Turnier steht der 46-Jährige vor seinem vierten Einsatz. Zuvor leitete er unter anderem das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador.

Unterstützt wird Vincic im Finale von einem internationalen Schiedsrichter-Team. Als Video-Assistent ist Bastian Dankert im Einsatz. Für den deutschen Referee ist es bereits der zwölfte Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft.

WM-Finale bereits am kommenden Sonntag

Dankert arbeitete während des Turniers sechsmal als Video-Assistent, weitere sechs Einsätze absolvierte er als unterstützender Video-Assistent. Damit zählt er zu den meistgenutzten Schiedsrichter-Offiziellen der WM.

Das Finale zwischen Spanien und Argentinien steigt am Sonntag um 21 Uhr in East Rutherford.