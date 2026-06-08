Schiedsrichter für WM-Eröffnungsspiel steht fest

Der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika leiten.

Das teilte die FIFA vier Tage vor dem Auftakt im Aztekenstadion am Donnerstag (21 Uhr) mit. Sampaio ist seit 2013 FIFA-Schiedsrichter, die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ist seine zweite. 2022 in Katar kam der 44-Jährige in vier Partien zum Einsatz.

Sampaio zur Seite stehen seine Assistenten und Landsmänner Bruno Pires und Bruno Boschilia. Als vierter Offizieller ist Juan Gabriel Benitez aus Paraguay eingeplant, als Videoassistent Nicolas Gallo aus Kolumbien.

Referees für weitere Gastgeber-Matches bekannt

Im selben Zuge gab der Weltverband auch die Schiedsrichter für die darauffolgenden drei WM-Spiele bekannt. Für die zweite Partie der Gruppe A zwischen Südkorea und Tschechien in der deutschen Nacht auf Freitag (4 Uhr) ist der Ägypter Amin Mohamed verantwortlich. Die Begegnung des Co-Gastgebers Kanada gegen Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B 17 Stunden später pfeift der Argentinier Facundo Tello.

Ein Referee aus Europa kommt erst im vierten Spiel zum Einsatz. Der Niederländer Danny Makkelie leitet das Duell der USA gegen Paraguay (Samstag, 3 Uhr) zum Auftakt der Gruppe D. Der Berliner Felix Zwayer, einziger deutscher Schiedsrichter bei dem XXL-Turnier, muss sich somit noch etwas gedulden.

(SID).

Beitragsbild: Imago.