Schiedsrichter fürs EM-Finale steht fest

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Björn Kuipers wird im Fußball-EM-Finale zwischen Italien und England am Sonntag (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion als Schiedsrichter fungieren. Die Besetzung der entscheidenden Partie der Endrunde wurde von der UEFA am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben. Der bereits seit 2006 international tätige 48-Jährige avanciert zum ersten niederländischen Referee in einem EM-Endspiel.

Seine Erfahrung bei wichtigen Partien kann sich sehen lassen. Kuipers hat zum bereits siebenten Mal in einem Finale eines UEFA-Bewerbs die Spielleitung inne. Highlights dabei waren das Champions-League-Endspiel 2014 zwischen Real Madrid und Atletico Madrid sowie die Europa-League-Finali 2013 und 2018. Bei der aktuellen EURO pfiff er die Gruppenspiele Dänemark gegen Belgien und Slowakei gegen Spanien sowie das Viertelfinale Tschechien gegen Dänemark.

