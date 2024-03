Schiedsrichter Ittrich rettete Mainz-Profi Guilavogui offenbar das Leben

Mit seinem schnellen Eingreifen hat Schiedsrichter Patrick Ittrich Mainz-Profi Josuha Guilavogui offenbar das Leben gerettet.

Guilavogui war beim Mainzer 1:8-Debakel beim FC Bayern in der 33. Spielminute mit Mitspieler Anthony Caci zusammengeprallt, hatte das Knie seines Mitspielers an den Kopf bekommen. Daraufhin blieb der Franzose regungslos auf dem Platz liegen. Ittrich erkannte die Ernsthaftigkeit der Situation sofort, eilte zur Hilfe, brachte Guilavogui in die stabile Seitenlage und holte ihm dessen verschluckte Zunge aus dem Rachen.

„Wenn einer da so liegt, dann musst du schnell handeln. Ich habe ja schon viele solcher Situationen erlebt. Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da“, erklärte Ittrich nach der Partie in Mixed Zone. Der 45-jährige Ittrich, der hauptberuflich Polizist ist, bekam für seine schnelle Hilfe viel Zuspruch von den Mainzern. „Nadiem Amiri hat mich sofort umarmt, weil er merkte, dass es eine brisante Situation war“, so Ittrich.

