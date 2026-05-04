Schiedsrichter-Teams für die CL-Halbfinal-Rückspiele stehen fest

Gutes Schiedsrichter-Omen für Bayern München: Der Portugiese Joao Pinheiro pfeift am Mittwoch (21 Uhr) das Halbfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Der 38-Jährige leitete bisher zwei Partien der Deutschen in der Königsklasse. In der laufenden Saison (2:1 bei PSV Eindhoven) und in der vergangenen Spielzeit (3:1 gegen Slovan Bratislava) gingen die Bayern dabei jeweils als Sieger vom Platz. Nach dem 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch diesmal einen Sieg, um es ins Finale zu schaffen.

Deutscher Schiedsrichter pfeift Arsenal

Das andere Halbfinal-Rückspiel am Dienstag zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) ist fest in deutscher Hand. Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert leitet die Partie in London. Auch alle Assistenten kommen aus Deutschland, so ist Bastian Dankert als Video-Assistent im Einsatz.

Das Hinspiel in Madrid endete mit 1:1.

(Red.)

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