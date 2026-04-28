Schiedsrichterteam für ÖFB-Cup-Finale steht fest

FIFA-Schiedsrichter Julian Weinberger leitet das Finale im ÖFB-Cup zwischen dem LASK und dem SCR Altach. Für den 41-Jährigen ist es nach mehr als 150 Einsätzen in der Bundesliga die erste Cup-Finalnominierung.

Weinberger zeigte sich über die Nominierung erfreut und sieht sie auch als Bestätigung seiner bisherigen Leistungen. Ein Cup-Finale sei „kein normales Spiel“, sagte er im Interview mit dem ÖFB, entsprechend sei die Anspannung höher, aber auch die Vorfreude groß.

Unterstützt wird Weinberger von Stefan Pichler (ASS1) und Sebastian Gruber (ASS2). Als vierter Offizieller ist Stefan Ebner im Einsatz, Ersatz-Assistent ist Mohamed El Sadany. Im Video-Schiedsrichterteam arbeiten Markus Hameter (VAR) und Michael Obritzberger (AVAR).

Für das Endspiel formuliert Weinberger einen nüchternen Anspruch: Das Spiel soll nicht durch das Schiedsrichterteam entschieden werden. Idealerweise, so der Referee, steht nach Abpfiff die sportliche Leistung im Mittelpunkt – und nicht strittige Entscheidungen.

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