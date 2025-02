„Schlägerei“: Verstappen und Norris über neue Rivalität

Fliegende Fäuste im engen Titelkampf? Weltmeister Max Verstappen und Lando Norris nehmen ihre neue Rivalität in der Formel 1 mit Humor.

„Es ist furchtbar, wir kommen gar nicht mehr miteinander aus“, sagte Verstappen im Rahmen der Testfahrten in Bahrain am Donnerstag auf eine entsprechende Frage. Das teilweise mit harten Bandagen geführte Duell um die WM 2024 habe „einen Preis verlangt“.

Vizeweltmeister Norris, gleich neben dem Niederländer platziert, hatte ebenfalls seinen Spaß. „Wir hatten zuletzt auch eine Schlägerei in einer Kneipe, ich habe angefangen“, sagte der Brite.

Verstappen und Norris leben beide in Monaco und sind seit einigen Jahren befreundet, verbringen auch privat Zeit miteinander. In der vergangenen Saison allerdings entwickelte sich etwas überraschend ein Zweikampf zwischen Red-Bull-Pilot Verstappen und Norris im McLaren. Auf der Strecke wurde hart gekämpft, nach den Rennen teilweise scharf geschossen. Als „dumm, leichtsinnig, verzweifelt“ bezeichnete etwa Norris im Sommer ein Manöver Verstappens, das in Österreich zum ersten großen Crash der beiden führte.

„Freuen uns auf noch mehr Zweikämpfe“

„Eine Freundschaft im Gefrierfach“ und eine „Bromance auf Abwegen“ sahen die englischen Medien damals – zumindest vor dem Start der neuen Saison in Australien (16. März) können die beiden Rivalen darüber lachen.

2024 holte Verstappen am Ende recht souverän seinen vierten Titel in Folge, für dieses Jahr rechnet man sich bei McLaren noch bessere Chancen aus. „Wir freuen uns auf noch mehr Zweikämpfe“, sagte Norris, „aber ich glaube, dass noch andere mitmischen werden.“

