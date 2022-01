Schlagabtausch zwischen Haaland und Hinteregger

via

via Sky Sport Austria

Das wilde Schlagerspiel der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (2:3) hat in der Schlussphase auch einen Schlagabtausch zwischen Martin Hinteregger und Dortmund-Star Erling Haaland gebracht. Nach dem Ausgleich des BVB durch Jude Bellingham (87.) wollte Haaland den Ball aus dem Netz holen – und wurde dabei von Gegenspieler Hinteregger geschubst. Daraufhin beschimpfte der Norweger den Österreicher mit „F… you idiot! F…ing idiot!“.

Beide Spieler wurden vom Schiedsrichter mit der Gelben Karte verwarnt und hatten sich auch nach dem Schlusspfiff noch einige Worte zu sagen. Auch in der Nachspielzeit machte sich Haaland als Aggressor bemerkbar, als er sich an der Eckfahne mit Eintracht-Doppeltorschütze Rafael Borre anlegte und sich wütend in den Schritt griff.

Für seinen Trainer Marco Rose übertrieb es Haaland damit nicht. „Fußball besteht aus Emotionen, es war insgesamt ein emotionales Spiel, das hat sich so entwickelt“, kommentierte der BVB-Trainer das Scharmützel gelassen. „Ich war nicht live dabei und kann und will nicht sagen, wer Schuld hat und wer nicht. Wir sind alle unversehrt davongekommen, es gab keine Rote Karte. Das freut mich und Oli (Frankfurt-Trainer Oliver Glasner/Anm.) vor allen Dingen.“

(APA)