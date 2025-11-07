Schlager im Frauen-Cup: St. Pölten droht Ende der Titelserie

Das Achtelfinale im ÖFB Frauen Cup wird am Samstag (13.30 Uhr) mit dem Duell der beiden heimischen Topteams eröffnet. Titelverteidiger und Serienmeister SKN St. Pölten empfängt den bisher makellosen Bundesliga-Tabellenführer Austria Wien. Die Wienerinnen hatten das erste Saisonduell in der Liga Ende September auswärts mit 1:0 für sich entschieden. Der SKN sinnt auf Revanche. Seit März 2012 haben die Niederösterreicherinnen kein Cupmatch verloren.

Die Hegemonie St. Pöltens ist allerdings in Gefahr. Fünf Punkte liegen die SKN-Frauen in der Bundesliga, in der sie zuletzt 2014 nicht den Titel geholt haben, bereits hinter der Austria. „Wir wissen, dass die Austria in der laufenden Spielzeit bisher eine nahezu perfekte Saison spielt“, sagte der neue SKN-Trainer Laurent Fassotte über den erstarkten Rivalen. Das Cup-Achtelfinale sei „ein extrem wichtiges Spiel“, betonte der Belgier, der bei seiner Premiere am Samstag mit seinem Team einen 2:0-Sieg gegen Sturm Graz gelandet hatte.

Im Cup-Finale der vergangenen Saison hatten die St. Pöltnerinnen die Austria mit 2:1 niedergerungen. Austrias Chefcoach Stefan Kenesei will mit seinem Team zum dritten Mal in Folge ins Endspiel – und muss dafür schon in der Runde der letzten 16 die größtmögliche Hürde aus dem Weg räumen. „Wir wissen, dass es extrem schwer wird. Sie haben immer gezeigt, dass sie die Qualitäten haben, genau in solchen Spielen abzuliefern“, erklärte Kenesei. „Wir freuen uns auf ein echtes Spitzenspiel.“ Die weiteren Achtelfinal-Begegnungen werden erst am darauffolgenden Wochenende (14. bis 16. November) ausgetragen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA