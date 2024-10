Nach dem Fehler von Salzburg-Kapitän Janis Blaswich vor dem 3:0 für Stade Brest skandieren die Salzburg-Fans den Namen von ÖFB-Goalie Alexander Schlager, der aktuell nur zweite Wahl ist. Schlager reagiert auf der Bank direkt auf die Rufe der Fans.

Blaswich war beim dritten Treffer der franzöisischen Gäste in Minute 71 im Mittelpunkt. Der Keeper ließ einen Schuss von Hugo Magnetti nach vorne abprallen. Abdallah Sima musste nur noch einschieben und stellte mit seinem dritten Champions-League-Tor die Weichen auf einen deutlichen Auswärtssieg von Brest in der Mozartstadt.

Die enttäuschten Fans der Salzburger reagierten mit „Alex Schlager“-Sprechchören, die durchs Stadion hallten. Die Salzburg-Fans forderten, dass der ÖFB-Teamgoalie Kapitän Blaswich im Salzburg-Tor wieder ersetzt. Schlager gefiel die Situation allerdings gar nicht. Der ÖFB-Keeper gab seinem Kapitän in der Situation Rückendeckung: Per Geste forderte er die Salzburger Fans auf, die Rufe einzustellen.

Stöger kritisiert Pfiffe gegen Blaswich

Sky-Experte Peter Stöger konnte nach dem Spiel die Reaktionen der Salzburger Fans nicht nachvollziehen. „Ich finde Alex Schlager ist ein großartiger Tormann. Ich schätze ihn auch als Mensch aber trotzdem: Ich habe kein Verständnis für die Fans in dieser Situation. Dieses Abputzen an einer Person, da habe ich kein Verständnis dafür. Das hilft niemandem. Da ist null Respekt dem Spieler gegenüber. In dem Fall ist es auch ein vollkommen falsches Signal Richtung Mannschaft und Richtung Klub.“

Bild: GEPA