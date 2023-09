Schlager und Sesko sichern Leipzig Auftakterfolg in Bern

RB Leipzig ist mit einem 3:1-Auftaktsieg bei YB Bern in die neue CL-Saison gestartet.

Den frühen Führungstreffer von Simakan glich Berns Elia (33.) noch vor der Pause aus. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager erzielte in der 73. Minute mit einem Distanzschuss das 2:1 für die Leipziger. Ex-Salzburg-Angreifer Benjamin Sesko sorgte in der Nachspielzeit für den Treffer zum 3:1-Endstand.

In der Gruppe G trifft das Team von Trainer Marco Rose als Nächstes am 4. Oktober (21 Uhr live auf Sky) auf Titelverteidiger Manchester City. Dritter Gegner in der Vorrunde ist der serbische Topklub Roter Stern Belgrad.

Die Tore im Video:

0:1 – Simakan

1:1 – Elia

1:2 – Schlager

1:3 – Sesko

Bild: Imago