Schlager zum Auftakt des Masters von Madrid! Thiem vs. Murray morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Tennis-Fans dürfen sich bei Sky gleich zum Auftakt auf ein Duell zweier Grand Slam-Champions freuen: Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem fordert in der ersten Runde des Sandplatz-Klassikers von Madrid den zweifachen Wimbledon-Sieger Andy Murray. Wie Thiem kämpfte sich auch Murray in der Vergangenheit nach verletzungsbedingten Rückschlägen zurück. Kann Österreichs Ausnahmespieler den ersten Sieg in diesem Tennis-Jahr einfahren? Die Antwort gibt es am morgigen Montag nicht vor 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Beitragsbild: Imago