Schlagers steiler Aufstieg: Vom LASK-Debütanten zum Nationalteam-Keeper in weniger als drei Jahren

Das Duell zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem LASK (ab 13.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) ist auch ein Prestigeduell zwischen den beiden Torhütern. Alexander Schlager zeigt seit seinem Debüt bei den Linzern am 27. Mai 2018 nicht nur auf Vereinsebene was er kann, sondern verdrängt zuletzt auch Salzburg-Torhüter Cican Stankovic aus dem Nationalteam-Tor. Er selbst sieht sich momentan auch als Nummer eins und das “tut gut.” Auch deswegen könnte das Aufeinandertreffen in der heutigen Partie durchaus brisant werden.

In den vergangenen drei Jahren arbeitet sich Alexander Schlager stetig nach oben. In 86 Ligaspielen hält der Tormann 35 Mal die Null -´so häufig wie kein anderer Bundesliga-Tormann in dem Zeitraum. Doch auch wenn vieles gut gelaufen ist, leistet sich Schlager auch immer wieder einen Patzer. Eine Tatsache, die ihn selbst am meisten ärgert. “Ich bin selbst mein größter Kritiker.”, gibt der gebürtige Salzburger zu. Aber er weiß auch, dass es nicht möglich ist, “dass immer alles perfekt läuft.”

5371 41 Alexander Schlager Position Torhüter Verein LASK

Eigentlich wollte der LASK den Salzburgern in der Tabelle näherkommen, stattdessen befinden sich die Oberösterreicher vor dem heutigen Aufeinandertreffen bereits mit acht Punkten Rückstand auf dem dritten Rang. “Wir versuchen immer Salzburg zu ärgern, es gelingt uns nicht immer”, ärgert sich Schlager. Unabhängig von der Tabellensituation wollen die Linzer noch alles rausholen aus den verbleibenden Runden. “Wir sind niemals nicht im Kampfmodus, egal auf welchem Tabellenplatz. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und werden sehen was am Ende rauskommt”, so der LASK-Keeper.

(Red.)