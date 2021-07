Schlangen-Look: Inter bricht mit einer Heimtrikot-Tradition

Inter Mailand geht neue Wege und das nicht nur mit dem neuen Logo, auch das Heimtrikot sieht nicht so aus, wie gewohnt.

Denkt man an Inter Mailand, dann denkt man an blau-schwarz längsgestreifte Trikots. So traten die Nerazzurri in der Vergangenheit auf dem italienischen und internationalen Parkett auf. Doch damit ist vorerst Schluss. Nach dem Logo-Wechsel bekommt auch das Trikot ein neues Design.

Vom Schwarz ist nicht mehr viel übrig, dafür aber umso mehr vom Blau und das in verschiedenen Schattierungen. Das Design ist an die Haut einer Schlange angelehnt. Dementsprechend präsentierte der italienische Meister das neue Jersey auch als “Neue Haut Mailands”.

Bild: Imago