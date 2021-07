“Hass wird nie gewinnen”: Sancho reagiert auf Rassismus nach Elfmeter-Drama

England hat den EM-Titel aufgrund drei vergebener Elfmeter verpasst, einen davon hat auch Jadon Sancho vergeben. Anschießend mussten er und seine Teamkollegen sich rassistischen Beleidigungen aussetzen. Nun hat sich der Angreifer auf Instagram dazu geäußert.

Es war keine einfache Woche für den Jadon Sancho. Der (Noch)-BVB-Angreifer, der künftig für Manchester United spielen wird, hatte im EM-Finale am Sonntag einen wichtigen Elfmeter für England verschossen. Am Ende holten die Italiener den Titel und Sancho musste sich rassistischen Beleidigungen aussetzen.

Sancho entschuldigt sich per Instagram-Post

Nun hat sich der 21-Jährige auf Instagram zu dem Elfer-Debakel geäußert. Sein Statement im Wortlaut:

“Ich hatte ein paar Tage Zeit, um über das Finale am Sonntag nachzudenken und spüre immer noch eine Mischung aus Emotionen. Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen, Trainerstab und vor allem den Fans, die ich im Stich gelassen habe, entschuldigen. Das ist bei weitem das schlimmste Gefühl, das ich seit langem gefühlt habe. Es ist schwer, das wahre Gefühl in Worte zu fassen, aber es gab so viel Positives aus diesem Turnier mitzunehmen, obwohl die Niederlage noch lange weh tun wird.

Mein erster Gedanke, bevor ich in ein Fußballspiel gehe, ist immer: “Wie kann ich meiner Mannschaft helfen? Wie soll ich helfen? Wie soll ich punkten? Wie schaffe ich Chancen? Und genau das wollte ich mit diesem Elfmeter machen, der Mannschaft helfen. Ich war bereit und selbstbewusst, es zu nehmen, das sind die Momente, von denen man als Kind träumt, deshalb spiele ich Fußball. Das sind die Drucksituationen, denen man als Fußballer ausgesetzt sein möchte. Ich habe schon auf Vereinsebene Elfmeter geschossen, ich habe sie unzählige Male sowohl für den Verein als auch für das Land trainiert, also habe ich meine Ecke gewählt, aber es sollte dieses Mal einfach nicht sein. Wir hatten alle die gleichen Ambitionen und Ziele. Wir wollten die Trophäe mit nach Hause nehmen. Dies war eines der angenehmsten Turniere, an denen ich in meiner bisherigen Karriere teilgenommen habe, die Zusammengehörigkeit des Teams war unübertroffen, eine echte Familie auf und neben dem Platz.

Rassistische Beleidigungen für Sancho “nichts Neues”

Ich werde nicht so tun, als hätte ich den rassistischen Missbrauch nicht gesehen, den ich und meine Brüder Marcus und Bukayo nach dem Spiel erhalten haben, aber leider ist das nichts Neues. Als Gesellschaft müssen wir es besser machen und diese Menschen zur Rechenschaft ziehen. Hass wird nie gewinnen. An alle jungen Leute, die ähnliche Misshandlungen erlitten haben, haltet den Kopf hoch und verfolgt den Traum weiter. Ich bin stolz auf dieses englische Team und darauf, wie wir die ganze Nation in den für so viele schwierigen 18 Monaten vereint haben. So sehr wir das Turnier gewinnen wollten, werden wir in Zukunft auf dieser Erfahrung aufbauen und daraus lernen. Ich möchte mich ganz herzlich für all die positiven Nachrichten, die Liebe und Unterstützung bedanken, die das Negative bei weitem überwiegen. Es war wie immer eine Ehre, England zu repräsentieren und das Three Lions-Trikot zu tragen, und ich habe keinen Zweifel, dass wir noch stärker zurückkommen werden! Bleiben Sie gesund und bis bald.”

Bild: Imago