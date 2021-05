Vor Schlüsselduell um die Königsklasse: Kiteishvili und Fountas im Head-to-Head

In der Meistergruppe hat sich der Kampf um die Champions-League-Qualifikation in den letzten Wochen zugespitzt – mit dem LASK, SK Sturm Graz und SK Rapid Wien haben noch drei Teams die Chance auf Platz zwei. Die Steirer treffen am Sonntag im direkten Duell auf die Hütteldorfer (ab 16.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 13 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) und können punktmäßig mit dem Rekordmeister gleichziehen.



Mit Otar Kiteishvili und Taxiarchis Fountas haben sowohl Sturm Graz als auch Rapid Wien jeweiels einen exzellenten Kreativspieler im offensiven Mittelfeld. Beide Spieler agieren bei ihren Klubs im Normalfall auf der “Zehn”, wobei Kiteishvili ab und zu auf den rechten oder linken Flügel ausweicht und Fountas manchmal als Linksaußen bzw. zweite Spitze aufläuft. Mit dem Sky Sport Player Index wagen wir vor dem direkten Duell einen Vergleich der zwei Offensivspieler.

Head-to-Head: Kiteishvili vs. Fountas

Im Sky Sport Player Index-Ranking liegt Kiteishvili mit 6.251 Punkten auf dem 20. Rang, Fountas ist aktuell 77. mit 4.428 Zählern. Der Sturm-Profi kam in dieser Saison bereits 24 Mal zum Einsatz, während der Grieche in Diensten von Rapid 22 Saisonspiele verzeichnen kann. Der 25-jähirge Kiteishvili erzielte dabei sechs Saisontore, der knapp sechs Monate ältere Fountas netzte acht Mal im gegnerischen Tor ein.

Fountas liegt in der Kategorie Offense knapp vor Kiteishvili, so hat der griechische Teamspieler mehr Ballaktionen im gegnerischen Strafraum und feuert mehr Schüsse ab. Was die Aspekte Teamplay und Defense angeht ist der 21-fache Nationalspieler Georgiens deutlich vorne. So hat Otar Kiteshvili eine bessere Pass- und Zweikampfquote als der Rapid-Akteur.

In der Kategorie Chancenverwertung liegt der Sturm-Mittelfeldmann ebenfalls vor Taxiarchis Fountas, das zeigt die “Expected Goals”-Tabelle. Kiteishvili belegt ligaweit den sensationellen zweiten Platz (2,72 xG) mit einer Differenz von +3,28, Fountas liegt auf Rang 21 (6,84 xG) und kann einen Wert von +1,16 vorweisen.

