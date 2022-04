„Schlüsselspiel“ um Europacup: Austria gastiert beim WAC

Dass es abseits der Meisterfrage im oberen Play-off der Fußball-Bundesliga spannend zugehen kann, zeigt das Mittwoch-Duell zwischen dem WAC und Austria Wien (ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Beide Teams liegen punktegleich zwei Zähler hinter dem Drittplatzierten Rapid. „Das Spiel in Wolfsberg ist ein direktes Duell um die Europacup-Plätze und ein Schlüsselspiel“, weiß Austria-Trainer Manfred Schmid.

Das letzte Wiener Derby der Saison am 8. Mai wirft bereits seine Schatten voraus. „Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Pause vor dem Wiener Derby gehen, das würde uns noch einmal einen Schub für die letzten drei Spiele geben“, sagte Schmid.

Der violette Traumstart ins Frühjahr (fünf Siege) hat sich überlebt, Erfolgserlebnisse waren zuletzt rar gesät. Fünf Spiele schon warten die „Veilchen“ (seit einem 2:1 gegen den WAC) auf einen „Dreier“. Gegen Sturm und im Salzburg-Doppel gab es für das beste Flankenteam der Liga (15 Tore) nichts zu holen, das 0:5 zur Salzburger Meisterkür war eine neue Negativ-Erfahrung in dieser Saison.

Schmid bezeichnete die „fünf Stück“ als „unangenehm“, betonte aber: „Es ist meine Aufgabe als Cheftrainer, diese Niederlage aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, intern einen Schlussstrich unter das Salzburg-Spiel zu ziehen und vor den letzten vier Runden einen Neustart hinzulegen.“

Der könnte dem WAC bereits am vergangenen Wochenende gelungen sein. Mit einem 3:2 in Klagenfurt tauchten die Lavanttaler aus ihrem Ergebnistief, trotz fünf Niederlagen in der Meistergruppe sind sie mittendrin im Rennen um den begehrten dritten Platz. Dieser bedeutet bei einem Salzburger Cupsieg gegen Ried die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase. Der Vierte spielt in der (mitunter beschwerlichen) Conference-League-Qualifikation.

Dass in Klagenfurt ein glasklares Abseitstor mithalf, ist dem Punktekonto egal. Die „Wölfe“ wollen nachlegen. Bisher gingen alle drei Saisonduelle an das Heimteam. „Mit der Austria Wien wartet ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze. Dementsprechend wichtig ist für uns morgen ein Heimsieg“, sagte WAC-Trainer Robin Dutt. Der Israeli Eliel Peretz war zuletzt an allen drei Treffern beteiligt, sein Landsmann Tai Baribo ist nach einem Joker-Einsatz laut Club-Infos nun wieder eine Option für die Startelf.

