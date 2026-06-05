Schlüsselspieler Haudum verlässt Meister Graz99ers

Schlüsselspieler Lukas Haudum verlässt die Graz99ers. Der 29-jährige Flügelstürmer zog laut Angaben des ICE-Meisters die Ausstiegsoption in seinem Vertrag zum Wechsel in eine europäische Topliga.

Der Oberösterreicher war 2024 vom KAC nach Graz gewechselt. In der abgelaufenen Saison holte der ehemalige Schweden-Legionär mit den 99ers den ersten Titel der Clubgeschichte. In den K.o.-Runden glänzte er mit fünf Toren und 15 Vorlagen und wurde als Play-off-MVP ausgezeichnet.

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