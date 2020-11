Schlusslicht Admira kassiert vierte Niederlage in Folge

WSG Tirol hat sich in der achten Runde der Fußball-Bundesliga auf Rang sechs geschoben. Die Tiroler feierten am Sonntag einen 3:0-Heimsieg über die Admira, Torschützen waren Nikolai Baden Frederiksen (2., 45.) und Tobias Anselm (86.). Die Südstädter liegen nach ihrer fünften Pflichtspiel-Niederlage in Folge weiterhin auf dem letzten Platz, einen Punkt hinter dem SCR Altach.

Das Unheil nahm für die Gäste schon nach 95 Sekunden seinen Lauf. Baden Frederiksen zog aus rund 20 Metern ab und Admira-Goalie Andreas Leitner ließ den nicht unhaltbar scheinenden Ball passieren. Danach gab es zunächst auf beiden Seiten bestenfalls Halbchancen: Ein Schuss von Admiras Roman Kerschbaum (15.) verfehlte ebenso deutlich das Ziel wie auf der Gegenseite ein Versuch von David Gugganig (29.).

In der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte wurde es wieder rasanter, so landete etwa eine abgerissene Flanke des Südstädters Dominik Starkl an der Latte (31.). Drei Minuten später vergab Maximilian Breunig die große Chance auf den Ausgleich, als er mit seinem Volley aus kurzer Distanz nach Flanke von Joseph Ganda an WSG-Schlussmann Ferdinand Oswald scheiterte.

Doch auch die Wattener tauchten gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. In der 37. Minute war Leitner bei einer Topchance von Florian Rieder zur Stelle, in der 43. Minute traf Rieder mit einem Freistoß die Stange. Noch vor der Pause stellte die WSG auf 2:0 – Zlatko Dedic bediente Baden Frederiksen, der mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck erfolgreich war.

Nach dem Seitenwechsel verabsäumte es Breunig zweimal, seine Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen. In der 50. Minute verzog der Deutsche aus aussichtsreicher Position, zehn Minuten später traf er nach Assist von Stephan Auer vom Fünfer das verwaiste Tor nicht. Auch die Tiroler vernebelten einen Sitzer, der kurz zuvor eingewechselte Anselm schoss allein vor Leitner am langen Eck vorbei (67.).

Auch Kelvin Yeboah schaffte es nicht, auf 3:0 zu erhöhen, sein von Leitner abgeblockter Schuss wurde von Milos Spasic vor der Linie geklärt (81.). Für die Entscheidung sorgte schließlich Anselm aus einem Konter in der 86. Minute. Damit war in Abwesenheit des gesperrten Cheftrainers Thomas Silberberger der zweite WSG-Sieg in Folge fixiert.