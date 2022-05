Schlusslicht Juniors OÖ gewinnt Torspektaktel gegen Liefering

Die Juniors Oberösterreich haben am Dienstagabend erst zum dritten Mal in dieser Saison in der 2. Liga über einen Sieg jubeln dürfen.

Das Schlusslicht setzte sich im Nachtrag in Pasching gegen den FC Liefering verdient mit 4:3 durch und rückte bis auf drei Punkte an den Vorletzten FC Dornbirn heran. Um den Klassenerhalt geht es für die Oberösterreicher aber ohnehin nicht mehr, da sie auf eine Zulassung für kommende Saison freiwillig verzichtet haben und fix absteigen.

Ibrahima Drame traf für die Gastgeber doppelt (19., 23.). Auf der anderen Seite glänzte Roko Simic als Doppel-Torschütze (51., 73.), konnte mit seinen Saisontoren Nummer 15 und 16 die dritte sieglose Partie des Sechsten in Folge aber nicht verhindern. Drei Runden stehen bis zum Saisonende noch auf dem Programm.

(APA)/Bild: GEPA