Schlusslicht Linz dreht Spiel in Dornbirn

Die Steinbach Black Wings 1992 haben ihrer Niederlagenserie ein Ende gesetzt. Nach sechs sieglosen Begegnungen drehte Linz bei den Dornbirn Bulldogs einen 0:1-Rückstand nach dem Startdrittel in einen 2:1-Auswärtssieg. Die Vorarlberger mussten sich zum vierten Mal in Folge geschlagen geben, bleiben aber Sechster in der bet-at-home ICE Hockey League-Tabelle.

Andrew Yogan (6.) sorgte nach einem Breakaway früh für die Führung des Heimteams – doch die Linzer drehten das Spiel: Brian Lebler (27.) glich für die Gäste aus, als er von der rechten Seite vehement zum Tor zieht und gekonnt einschoss.

Den Game-Winner setzte Oskars Bartulis bei doppelter Überzahl in der 52. Minute in die Maschen. Für den Letten war es bereits der zweite Game-Winner in der laufenden Meisterschaft.

DORNBIRN BULLDOGS – STEINBACH BLACK WINGS 1992 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

REFEREES: BERNEKER, VIRTA, MARTIN, TSCHREPITSCH.

Goal DEC: Yogan (6.)

Goals BWI: Lebler (27.), Bartulis (52./PP2)

Quelle: ice.hockey / Bild: GEPA