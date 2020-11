Schlusslicht Linz unterliegt Innsbruck

via

via Sky Sport Austria

Nach vier Tagen Matchpause startete der HC TIWAG Innsbruck seinen Roadtrip mit einem vollen Erfolgserlebnis.

Gegen die Steinbach Black Wings 1992 feierten die Haie abermals einen Sieg mit vier Toren Vorsprung. Bereits in ihrem letzten Spiel am Dienstag gewannen die Haie mit derselben Differenz. In den vergangenen beiden Spielen haben die Haie somit ein Torverhältnis von 11:3.

Die Linzer hingegen konnten in ihren letzten beiden Spielen nur einen einzigen Torerfolg erzielen. Nach sechs Siegen in Serie gegen Innsbruck, mussten die Black Wings 1992 nun wieder einer Niederlage hinnehmen. Die Linzer bleiben damit am Ende der Tabelle.

(Pressemitteilung ICE Hockey League)

Beitragsbild: GEPA