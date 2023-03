Schmid als neuer WAC-Trainer? Janko: „Ich glaube, dass er eine gute Wahl wäre“

Der Wolfsberger AC hat sich nach der 1:2-Niederlage in Hartberg von Trainer Robin Dutt getrennt. Sky-Experte Marc Janko äußert sich zur Entlassung von Dutt und spricht über Manfred Schmid als möglichen Nachfolger.

„Es war absehbar, dass er seinen Posten räumen muss. […] Sie haben immer wieder schmerzvolle Abgänge gehabt. Es war für ihn deshalb nicht immer ganz leicht. Die Ansprüche sind aber andere beim WAC, deshalb war es für mich absehbar“, sagte Janko.

Wer die Mannschaft in der Qualifikationsgruppe in den Kampf um den Klassenerhalt und die letzte Chance auf ein Europacup-Ticket führt, steht noch nicht fest. WAC-Präsident Dietmar Riegler soll sich bereits mit Manfred Schmid ausgetauscht haben. Der Ex-Austria-Coach gilt als heißer Nachfolge-Kandidat. „Ich hätte auch sofort an Manfred Schmid gedacht. Ich glaube, dass er gut zur Mannschaft passt. Er ist ein Menschenfänger und in der aktuellen Phase brauchst du auch einen Psychologen. Ich glaube, dass er eine gute Wahl wäre“, erklärte Janko.