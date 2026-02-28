Schmid-Assist bei Bremer Befreiungsschlag – Überraschende Pleite für Ilzer

Erlösung im Kellerduell: Auch dank ÖFB-Teamspieler Romano Schmid hat Werder Bremen seine Pleitenserie gestoppt und erstmals seit 13 Partien wieder ein Spiel in der deutschen Bundesliga gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich im Krisengipfel gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim nach einer guten Vorstellung mit 2:0 (0:0) durch und schöpft neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Nach präzisen Flanke von Schmid ließ Jovan Milosevic ließ die zuletzt so häufig leidgeplagten Werder-Fans mit seinem Treffer in der 57. Minute jubeln, zudem unterlief Hennes Behrens (90.+7) kurz vor Spielende ein Eigentor.

Bei Bremen standen mit Schmid, Kapitän Marco Friedl und Marco Grüll alle drei ÖFB-Teamspieler in der Startelf.

TSG-Serie gerissen

Die Rekordserie der TSG Hoffenheim ist nach 148 Tagen gerissen. Die Kraichgauer verloren gegen den leidenschaftlich kämpfenden Abstiegskandidaten FC St. Pauli mit 0:1 (0:1) und konnten die Vereinsbestmarke von acht Heimsiegen in Serie nicht weiter ausbauen. Trotz des Rückschlags bleibt die Elf von Christian Ilzer mit 46 Punkten als Dritter weiter auf Kurs Champions League.

Die TSG fand trotz Überlegenheit keine Antwort auf den Rückstand durch Mathias Pereira Lage (45.+4). Zuletzt gab es am 3. Oktober 2025 gegen Köln (0:1) daheim keinen Sieg. St. Pauli setzte nach den Big Points gegen Bremen in der Vorwoche seinen Aufwärtstrend fort und kletterte nach langer Zeit wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach elf erfolglosen Anläufen gelang mal wieder ein Dreier in der Fremde, es war erst der zweite Auswärtssieg der Saison.

Nächster Patzer: Leverkusen verliert an Boden

Bayer Leverkusen hat sich im Rennen um die begehrten Champions-League-Ränge einen weiteren Ausrutscher erlaubt. Eine Woche nach der Pleite in Berlin reichte es für die wackelige Werkself gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 nur zu einem 1:1 (0:0) – ein weiterer herber Rückschlag für den ambitionierten Vizemeister.

Bayer enttäuschte und ließ alles vermissen, was ein Topteam benötigt. Immerhin verhinderte Leverkusen dank Jarell Quansah (88.) die nächste Niederlage, nachdem Sheraldo Becker (67.) die Gäste in Führung gebracht hatte.

Gladbach gelingt Befreiungsschlag

Borussia Mönchengladbach hat seinen freien Fall in der Fußball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg gestoppt. Die im Abstiegskampf steckenden Fohlen bezwangen Union Berlin spät mit 1:0 (0:0), damit sitzt auch Trainer Polanski wieder fester im Sattel.

Kevin Diks (90.+4, Foulelfmeter nach Videobeweis) traf für die überlegene, vorne aber lange Zeit zu harmlose Borussia, die zuvor siebenmal in Folge nicht gewonnen hatte und in der Tabelle durchgereicht worden war. Union bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

(SID)/Bild: Imago