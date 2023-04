Schmid nach 0:4-Niederlage bedient: „Unerklärlich, wie wir uns verhalten haben“

via

via Sky Sport Austria

Nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen WSG Tirol zeigt sich Manfred Schmid, Trainer des Wolfsberger AC, unzufrieden mit der Mannschaftsleistung.

„Es ist natürlich bitter, wenn man so ins Spiel startet. In dieser Situation sind so viele Fehler passiert, und trotzdem wäre es möglich gewesen, sie zu klären. Es ist eigentlich unerklärlich, wie wir uns da verhalten haben. Wir haben der WSG zu viele Räume gegeben, sie haben alle zweiten Bälle gewonnen. Zusätzlich haben wir noch die Standardsituationen schlecht verteidigt, da ist heute einiges schief gelaufen. Nach dem 1:0 hatte ich kurz das Gefühl, dass wir uns erholen, aber nach dem 2:0 war es eigentlich erledigt. Dann hat man gesehen, es ist eine reine Kopfsache, die Jungs werden passiv und verstecken sich. Wir werden das besprechen, analysieren und die Jungs wieder aufbauen. Es ist ein herber Rückschlag, wir haben gedacht, dass wir schon weiter sind“, meint Schmid im Sky-Interview.

Auch Sky Experte Alfred Tatar bemängelt das Auftreten der Wolfsberger: „Die Spieler waren für das Spiel nicht bereit, nicht fokussiert. Mit solchen billigen Fehlern hat man sich aus dem Tritt gebracht.“