Schmid nach Meistergruppen-Einzug: „Habe wenig geschlafen“

Manfred Schmid, Trainer von Austria Wien, war am Montag bei „Dein Verein – Double Check“ zugeschaltet. Der Cheftrainer der „Veilchen“ sprach u.a. über die Bedeutung der Meistergruppe für den Verein:

…angesprochen auf die Feierlichkeiten nach dem Erreichen der Meistergruppe: „Geschlafen habe ich relativ wenig. Wir waren was essen, hatten dann ein, zwei Getränke. Es war aber eigentlich gar nicht so lange.“





…über das Erreichen der Top 6: „Es war eine einzige Zitterei. Mit dem 2:1 waren wir dann wirklich glücklich. Eine riesen Erleichterung für uns.“



…zum gestrigen Spiel gegen die Admira: „Der Druck war riesig groß, man hat es den Spielern auch angemerkt. Der Spielbeginn war dann auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich muss vor den Spielern den Hut ziehen, weil sie einfach ruhig geblieben sind, unser Spiel durchgezogen haben und an sich geglaubt haben. Das zeichnet unsere Mannschaft auch in den letzten Wochen aus.“



…zur Bedeutung des Erreichens der Meistergruppe: „Ich kann da nur meinem ganzen Team gratulieren. Die Ausgangssituation war am Anfang richtig schwierig, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Aber für uns war klar, dass wir uns immer aufs Sportliche konzentrieren müssen. Diesen Teil konnten wir beeinflussen und so haben wir auch mit der Mannschaft gesprochen. Das einzig Traurige war, dass immer wieder Themen über das Finanzielle das Sportliche in den Hintergrund gedrängt haben.“

Bild: GEPA