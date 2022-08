Schmid nach Niederlage in Altach: „Bin extrem angepisst“

via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria bleibt auch nach der 3. Runde der Admiral Bundesliga im Minus. Die Veilchen kassieren im Auswärtsspiel beim SCR Altach eine 2:3-Niederlage – nach 2:0-Führung (Spielbericht + Video-Highlights).

„Wir fahren heute sicher extrem sauer nach Hause. Ich bin extrem angepisst, was die Mannschaft da fabriziert. Es war das erwartet schwere Spiel, aber wir haben das Spiel kontrolliert, gehen 2:0 in Führung, haben die Chance auf das 3:0, machen es aber nicht und bekommen dann aus dem Nichts drei Tore. Wenn wir das dritte Tor machen ist der Sack zu und dann werden wir das Spiel gewinnen“, so ein enttäuschter Austria-Coach Manfred Schmid im Sky-Interview.