Schmid nach Pleite in Be’er Sheva: „Wir waren unter Dauerdruck“

Austria Wien hat sich am Donnerstag mit einer deutlichen Niederlage aus der Fußball-Conference-League verabschiedet. Die Veilchen schlitterten in der 6. Runde der Gruppe C auswärts bei Hapoel Be’er Sheva in ein 0:4-(0:2)-Debakel.

„Wir waren unter Dauerdruck. Wir sind ein paar Mal gut vor das Tor gekommen, aber haben schlechte Entscheidungen getroffen. Es hat jeder gesehen, dass das keine gute Leistung war. Wir haben 30 Minuten richtig guten Fußball gespielt. Zweite Hälfte hat einiges gefehlt„, sagte Austria Trainer Manfred Schmid im Sky Interview.