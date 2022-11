Schmid nach torlosem Remis: „Waren einfach zu statisch“

via

Leichte Rehabilitierung für die klare Europacup-Pleite: Der FK Austria Wien beendet seine Woche mit einem 0:0-Remis bei der WSG Tirol. Angesichts aller Umstände akzeptiert Trainer Manfred Schmid das Ergebnis zufrieden.

„Es geht sehr in Ordnung, wenn man sieht wie die Mannschaft gekämpft hat. Man hat gesehen, dass die Mannschaft wollte, aber es war schon sehr schwierig“, bilanziert der FAK-Coach. Dennoch übt er leichte Kritik am fehlenden Esprit seines Teams: „Wir waren heute einfach zu statisch, nach vorne nicht konsequent genug. Der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung.“

Darüber hinaus spielte Verteidiger Reinhold Ranftl die Partie trotz einer augenscheinlichen Verletzung durch. Eine genauere Diagnose über den Verletzungsgrad steht noch aus: „Er wird untersucht. Es zeigt einfach den Charakter den Mannschaft, da weiterzuspielen und alles reinzuhauen.“

