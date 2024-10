Dank Schmid: Werder holt Punkt gegen Meister Leverkusen

Der amtierende Meister Bayer Leverkusen hat in der deutschen Bundesliga erneut einen Sieg verpasst – und das auch wegen ÖFB-Teamspieler Romao Schmid. Bei Werder Bremen kam die Werkself im Topspiel am Samstagabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und verlor den Anschluss an die Spitzenplätze der Tabelle.

Eine Woche nach seinem glimpflich verlaufenen Autounfall traf Victor Boniface in der 30. Minute zur Führung für den Meister. Weil Marvin Ducksch per Kopf (74.) und Romano Schmid (90.) aber auch das verrückte Eigentor von Felix Agu (78.) konterten, brachte Bayer schon wieder eine Führung nicht über die Ziellinie. Werder beendete seine Heimtor-Flaute.

Schmid belohnte sich für einen starken Auftritt mit einem besonderen ersten Saisontor gegen Meister Leverkusen. Der Schuss des Teamspielers von der Strafraumgrenze schlug zentral, aber wuchtig unter der Latte ein. Bei den Bremern standen mit Marco Grüll und Marco Friedl zwei weitere ÖFB-Teamspieler in der Startelf.

(Red./SID)/Bild: Imago