Schmid über Tabakovic-Lauf: „War so nicht abzusehen“

Unter Manfred Schmid konnte Haris Tabakovic kaum Einsätze verbuchen. Der Stürmer der Wiener Austria läuft seit dem Trainerwechsel von Manfred Schmid zu Michael Wimmer heiß, erzielte im Jahr 2023 bereits 15 Tore für die Violetten und avancierte zum Matchwinner im 340. Wiener Derby gegen Rapid.

Bei „Talk und Tore“ spricht Schmid über den Schweizer und seinen Torlauf in der ADMIRAL Bundesliga. „Ich freue mich total für ihn, das war so nicht abzusehen. Das ist überragend, was der Junge so leistet. Er hat wahrscheinlich eine schwierige Phase unter meiner Zeit gehabt. Aber ich hatte noch Marco Djuricin, einen Muharem Huskovic, die „Ausländerproblematik“, das war alles nicht so einfach für ihn. Er hat auch nicht so performt, wie er das jetzt macht und grundsätzlich freut es mich, dass er jetzt so trifft“, so Schmid.