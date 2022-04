Schmid verlängert Vertrag bei Werder Bremen

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit ÖFB-U21-Teamspieler Romano Schmid vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der deutsche Zweitligist keine genauen Angaben.

„Ich freue mich riesig. Fakt ist, dass ich mich immer sehr wohl gefühlt hab. Die Stadt, die Fans, die ganze Kulisse und der Verein Werder Bremen gefallen mir. Der ausschlaggebende Grund war, dass wir als Verein und als Mannschaft viel vorhaben und ich glaube, dass ich ein großer Teil davon bin“, sagte Schmid auf der Vereinshomepage.

Schmid wechselte im Jahr 2019 von Red Bull Salzburg zum SV Werder Bremen und wurde direkt an den Wolfsberger AC ausgeliehen, für den er in der österreichischen Bundesliga und in der Europa League spielte. 2020 folgte der endgültige Schritt an die Weser. Für Bremen kam er bislang 22 Mal in der 1. Bundesliga zum Einsatz, in der 2. Liga stehen 26 Spiele und 3 Tore zu Buche.

Bild: Imago