Schmid: „Wir werden das Spiel schnell abhaken“

Die Wiener Austria verliert bei Meister Red Bull Salzburg deutlich mit 0:5. Austria-Coach Manfred Schmid sendet im Sky-Interview Glückwünsche an den Serienmeister: „Herzliche Gratulation an Salzburg, mehr als verdient. Ich denke, dass Salzburg eine Mannschaft ist, die in jeder Liga in Europa eine gute Figur machen würde.“

Salzburg war der Wiener Austria von Beginn überlegen. „Das ist im 28. Spiel heuer das erste Mal, wo wir wirklich unterlegen waren und wir nicht mithalten konnten. Wir brauchen das Spiel nicht lange analysieren. Salzburg ist die beste Mannschaft Österreichs und das haben sich heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagte der Austria-Trainer.

Es war das fünfte sieglose Spiel der Austria in Folge. „Wir werden das Spiel schnell abhaken. Jetzt kommen die Mannschaften, wo man punkten muss“, so Schmid.