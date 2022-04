Schmidt: „Das Gesicht der Mannschaft war heute ein sehr interessantes“

Robert Ibertsberger: „Können damit leben, aber es wäre schon mehr drinnen gewesen“

Robert Ibertsberger (Trainer SV Ried):

…über die Partie: „Fakt ist, Hartberg hat das heute sehr gut gemacht, vor allem gegen den Ball. Wir haben gewusst, dass sie im Umschaltspiel brandgefährlich sind. Das haben Sie auch gezeigt. Da haben wir speziell in der ersten Halbzeit in der Restverteidigung nicht gut agiert. Wir waren teilweise immer in Gleichzahl und wollten eigentlich immer ein Plus-Eins erzeugen. Das haben wir zu wenig gemacht und da hat auch ein wenig die Disziplin gefehlt. In der zweiten Halbzeit war es viel besser. Wir hatten auch die Torchancen, aber wir haben sie nicht genutzt. So kommt halt ein 0:0 zustande. Wir können damit leben, aber es wäre schon mehr drinnen gewesen.“

…über die Chancenverwertung: „Wir müssen da mehr Entschlossenheit auf den Platz bringen“

…über die Rote Karte gegen Nutz: „Kann man schon geben, aber 20 Sekunden davor war ein klares Foul an Nene Dorgeles. Man hat es bis raus gehört, dass er getroffen wurde. An dem ist es aber nicht gescheitert, dass wir heute 0:0 gespielt haben, sondern wir waren in gewissen Phasen einfach nicht gut genug. Es geht aber weiter. Wir haben trotzdem einen Punkt geholt und kein Gegentor bekommen. Nächste Woche ist wieder ein heißer Tanz gegen die WSG.“

Klaus Schmidt (Trainer TSV Hartberg)

…in einem Videobeitrag über seine Rückkehr zur Trainerbank: „Kokser kommen auch nicht so leicht weg vom Gift. Wenn man der ganzen Geschichte verfallen ist, wenn man das als Lebenselixier hat, dann kommt man von dem nicht weg. Wenn das jemand vernünftig sieht oder diese Situation aus der Distanz sieht, dann hält der mich sowieso nicht als zurechnungsfähig.“

…über den Zweikampf zwischen Paintsil und Wiessmeier: „Er hat zu mir in der Kabine gesagt, dass er ganz klar gehalten wurde. Ich glaube jetzt dem Spieler mehr als dem Fernseher. Wir wollen das jetzt aber nicht an dieser Situation festmachen, denn wir hatten auch zwei oder drei andere Möglichkeiten. Die haben wir nicht gemacht, aber das Gesicht der Mannschaft war heute ein sehr interessantes. Wir waren hellwach. Wir waren stets präsent. Wenn wir so weitermachen, da sind wir dabei.“

…über die Tabelle: „Wir bauen auf der Leistung von heute auf. Wir haben heute bei einem sehr schwierigen Boden ein Unentschieden geholt und das stimmt mich absolut positiv. Deswegen gibt es noch keinen Grund die Ruhe zu verlieren. Wenn wir heute vier Tore kassiert hätten und uns der Kopf gewaschen worden wäre, dann wären wir nervös geworden. Aber so bleiben wir ruhig und es hat noch keine Bundesligamannschaft über 700 Minuten kein Tor geschossen, deswegen werden wir in den nächsten zwei Partien ein Tor machen und dann sind wir voll dabei.“

Jürgen Lemmerer (TSV Hartberg)

…über das Unentschieden: „Beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte sehr viele Chancen, aber meiner Meinung nach hatten wir die größeren Chancen. Aber ein 0:0 geht für beide Mannschaften glaube ich in Ordnung.“

…über die Ladehemmung beim TSV: „Im Training läuft es eigentlich immer und da machen wir Tore, aber sobald der Schiedsrichter anpfeift, geht irgendwie nichts mehr vorne. Ich glaube, wir brauchen einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis und dann läuft es wieder.“

…wie man als Spieler mit dem Abstiegskampf umgeht: „Man muss jede Woche weitermachen und das Beste draus machen. Hoffentlich stehen wir am nächsten Spieltag nicht ganz unten“

Markus Schopp (Sky Experte):

…über Hartberg: „In so einer Phase muss man ruhig bleiben und hart an sich arbeiten. Irgendwann geht es dann. Die Altacher hatten auch eine lange Phase, wo nichts getroffen wurde. Oft sind es einfach Kleinigkeiten, die das dann in eine andere Bahn bringen. Die Leistung, so wie ich sie heute von Hartberg gesehen habe, ist in Ordnung. Daraus muss man jetzt das richtige lernen und den nächsten Schritt gehen, nämlich mal wieder zu treffen und drei Punkte machen.“

Bild: GEPA