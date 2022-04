Schmidt nach erster Niederlage mit Hartberg: „Gewisse Unsicherheit in der Mannschaft“

Erste Niederlage im dritten gemeinsamen Spiel: Der TSV Hartberg wartet unter Trainer Klaus Schmidt weiter auf den ersten Sieg sowie das erste Tor. Durch die 0:1-Heimniederlage gegen die WSG Tirol schlittern die Oststeirer tiefer in den Abstiegskampf.

„Das schnelle Tor hat uns nicht so in die Karten gespielt. Es ist eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft – sieht man – und dadurch sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Zum Schluss, diese beherzte Offensive, können wir momentan auch nicht in Tore ummünzen“, lautete das Fazit des TSV-Betreuers.

Für die kommende Partie will Schmidt sein Team vor allem mental aufbauen: „Wir müssen daran glauben und vielleicht auch einmal das Tor mit aller Gewalt oder mit Glück machen und dann wird es wieder gehen.“

(Red.)