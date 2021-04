Schmidt: “Wollte Dinge loswerden, die mir 14 Monate im Rachen gesteckt sind”

via

via Sky Sport Austria

Mit Rückkehrer Klaus Schmidt auf der Trainerbank trifft die Admira in der Qualigruppe der tipico Bundesliga auf die Wiener Austria (ab 17:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Vor dem Spiel begab sich der vierte Coach der Südstädter in dieser Saison zum Sky-Interview:

…über die Entscheidung, wieder Admira-Coach zu werden: “Ich habe am Sonntag gegen Mittag einen Anruf bekommen von der Admira. Vier Stunden später bin ich an einem Tisch gesessen und da hat man mir Nahe gelegt, den Job anzunehmen. Die Vibes waren zuerst weniger elastisch, weil ich Dinge loswerden wollte, die mir 14 Monate da hinten drin (Anm. im Rachen) gesteckt sind.”

…über den Kontakt mit anderen Bundesliga-Klubs, allen voran dem SKN St. Pölten: “Es gibt einige Leute in der österreichischen Bundesliga, die den Klaus Schmidt in dieser Zeit nicht vergessen haben. Unter anderem war das auch der Georg Zellhofer, er hat mich am Ostermontag angerufen. Er hat dann gesagt: ‘Klaus, ich mache das selber’.”