Schmidt über PL-Spekulationen: „Kostet extrem Substanz, sich darüber zu rechtfertigen“

Folgt auf den Ligaverbleib in der österreichischen Bundesliga eine Tätigkeit in einer höheren Liga? Zuletzt kursierten einige Gerüchte über Altachs Trainer Klaus Schmidt, wonach er als Assistent von Ex-Meistertrainer Adi Hütter in der Premier League anheuern könnte. In der brandneuen Folge von DAB | Der Audiobeweis dementiert der Coach der Vorarlberger gegenüber Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar einmal mehr die Spekulationen und spricht stattdessen über konkretere Ideen seiner Zukunft.

„Das kostet extrem Substanz, sich darüber zu rechtfertigen. Ich hatte dreißig Gratulationen auf WhatsApp. Alle haben sich gewundert, was ich in der Premier League tue und dabei waren das absolute Fake-News“, erzählt Schmid über den schwierigen Umgang mit den jüngsten Spekulationen.

Die ganze Folge zum Anhören:

Stattdessen will sich der SCRA-Betreuer voll und ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren und infolgedessen seine weitere Trainerkarriere planen: „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann können wir über eine Vertragsverlängerung reden. Jetzt sehen wir, wie gut das gelingt. Das ist ein Drahtseilakt. Es ist mühsam darüber zu reden. Ich versuche in dem Geschäft zu überleben. Die wenigsten Trainer in Österreich können sich aussuchen, wo sie nächste Saison arbeiten. Der Rest muss schauen, dass er überlebt und ich bin einer davon.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.