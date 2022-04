Schmidt über Rückkehr ins Trainergeschäft: „Kokser kommen auch nicht so leicht weg vom Gift“

Seit knapp einem Monat ist Klaus Schmidt zurück im Trainergeschäft. Der ehemalige Sky Analyse-Experte betreut Fußball-Bundesligist Hartberg. Im Sky-Interview spricht der 54-Jährige über seine Rückkehr auf die Trainerbank und seine Leidenschaft für den Trainerjob. Außerdem äußert sich Schmidt über die aktuelle Situation des TSV in der Qualifikationsgruppe.

„Kokser kommen auch nicht so leicht weg vom Gift. Wenn man das als Lebenselixier hat, dann kommt man von dem nicht weg“, sagte Klaus Schmidt über seine Rückkehr ins Trainerbusiness.

In drei Spielen unter Schmidt kassierte der TSV nur einen Gegentreffer. Man holte zwei Punkte, gegen die WSG Tirol setzte es die einzige Niederlage. Die Defensive ist also stabilisiert, dennoch befinden sich die Hartberger mitten im Abstiegskampf. Nur noch zwei Zähler ist man vom letzten Tabellenrang entfernt. Schmidt über seine Ansätze beim TSV: „Irgendwo muss man anfangen. Das sind so meine Erfahrungswerte, dass man hinten stabil ist. Wenn man in 270 Minuten ein Tor bekommt und zwei Punkte macht, dann hat man das Maximum aus der Geschichte herausgeholt.“

