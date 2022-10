Schmidt: „Von fünf Toren haben wir uns vier selber gemacht“

Der TSV Hartberg bleibt nach einer klaren Heimniederlage das Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga. Nach dem 1:5 gegen die WSG Tirol verloren die Oststeirer fünf der letzten sechs Partien. Trainer Klaus Schmidt haderte nach Schlusspfiff vor allem mit den individuellen Fehlern bei den Gegentoren.

„Von fünf Toren haben wir uns vier selber gemacht, das ist Fakt. Wir sind 1:0 in Führung und schenken diese Partie innerhalb von drei Minuten ab. Dass solche individuelle Fehler zu so einer hohen Niederlage führen, ist natürlich sehr, sehr bitter. Es ist vielleicht an der fehlenden Courage gelegen“, fasst der TSV-Coach die bittere Pleite zusammen. Im Nachtragsspiel gegen den SK Rapid Wien (Mittwoch ab 15.30 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) will sich Hartberg selbst aus der misslichen Lage befreien: „Wir sind in einer negativen Situation, aber wir haben schon am Mittwoch wieder die Möglichkeit, da aus dieser Talsohle da wieder rauszukommen.“

Anstatt über seine mögliche Ablöse als TSV-Trainer zu diskutieren, nimmt sich Schmidt lieber selbst in die Pflicht: „Wenn man Letzter ist nach zwölf Runden, dann steht man natürlich in der Kritik. Ob mein Job in Gefahr ist, das müssen andere Leute entscheiden. Dass ich einen teil dazu beigetragen hab, dass wir in dieser Situation sind, ist klar.“

(Red.)