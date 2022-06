Schmidt will wohl PSV-Star zu Benfica lotsen

Benfica Lissabon um Neu-Trainer Roger Schmidt möchte wohl Mario Götze verpflichten. Schmidt und der Weltmeister kennen sich aus erfolgreichen Zeiten bei PSV Eindhoven, wo Götze noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Nach Informationen der niederländischen Voetball Interational soll jedoch im Arbeitspapier des Dribblers eine Ausstiegsklausel in Höhe von circa fünf Millionen Euro verankert sein, was einen Wechsel vereinfacht. Außerdem bietet sich der WM-Held von 2014 in Holland mit immer stärkeren Leistungen an: Er lieferte bislang in 77 Pflichtspielen für Eindhoven 36 Torbeteiligungen.

Auch Top-Klubs ist das wohl nicht entgangen: Der Serie-A-Sieger AC Milan hat nach Sport1-Informationen ebenfalls ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen.

(skysport.de)

Bild: Imago