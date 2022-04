Schmidt: „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer dieses Spiel gewinnen will“

Der TSV Hartberg machte mit dem zweiten Sieg en suite einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt, vergrößerte den Abstand zu Altach auf fünf Zähler.

„Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer dieses Spiel gewinnen will. Wir waren Herr im Haus und haben nie aufgegeben“, sagte Hartberg-Coach Klaus Schmidt im Sky-Interview und fügte an: „Wir haben noch drei Spiele zu gehen. Je früher wir den Klassenerhalt erledigen können, desto weniger Nerven müssen wir anspannen. Deswegen Füße stillhalten, weiterarbeiten und schauen, was übernächsten Samstag passiert.“